Это в уме не укладывается – жители Порхова возмущены поступком малолетних вандалов

13:36, 03 октября 2020, ПАИ

Жители Порховского района возмущены поступком малолетних вандалов, осквернивших 20 могил и памятник Герою Великой Отечественной войны Арнольду Мери.

«Это в уме не укладывается – такое натворить! Их или в спецшколу уже надо отправлять или куда?» – задался вопросом неравнодушный местный житель.

Заместитель директора школы в дерене Полоное Наталья Иванова заметила, что такого прецедента у них еще никогда не было, и ей трудно поверить, что это деяние могли совершить дети.

«Мы ходим всегда к этому памятнику, к Арнольду Константиновичу Мери, мы ухаживаем, убираем, возлагаем цветы обязательно. Мы ходим к «Скорбящей полончанке» все время, и у нас дети. И я даже не могу допустить мысли, что это, действительно, они», – рассказала она.

«У людей там есть памятники, у которых, действительно, стоимость большая. И у них ущерб значительный, безусловно. Все равно это неприятно, все равно на душе остался неприятный осадок от всего. Хоть они и дети, но, предел-то должен какой-то быть», – подытожил житель Порховской земли.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о произошедшем.

Ссылка на видео с места происшествия здесь.

Напомним, что 1 октября в Порховском районе осквернили около 20 могил и памятник Арнольду Мери. В совершении преступления подозревали троих несовершеннолетних учащихся местной школы. На данный момент их личности уже установлены, и виновники будут в ближайшее время поставлены на профилактический учет в полиции.