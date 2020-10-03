0
15:03
В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца
14:13
В Пскове столкнулись автомобиль такси и Audi
13:36
Это в уме не укладывается – жители Порхова возмущены поступком малолетних вандалов
12:55
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе
17:38
Видео с места ДТП в Пскове, где пострадал велосипедист
17:02
Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом
16:25
Велосипедиста сбили на улице Вокзальной в Пскове
Еще новости
Происшествия

Это в уме не укладывается – жители Порхова возмущены поступком малолетних вандалов

Жители Порховского района возмущены поступком малолетних вандалов, осквернивших 20 могил и памятник Герою Великой Отечественной войны Арнольду Мери.

«Это в уме не укладывается – такое натворить! Их или в спецшколу уже надо отправлять или куда?» – задался вопросом неравнодушный местный житель.

Заместитель директора школы в дерене Полоное Наталья Иванова заметила, что такого прецедента у них еще никогда не было, и ей трудно поверить, что это деяние могли совершить дети.

«Мы ходим всегда к этому памятнику, к Арнольду Константиновичу Мери, мы ухаживаем, убираем, возлагаем цветы обязательно. Мы ходим к «Скорбящей полончанке» все время, и у нас дети. И я даже не могу допустить мысли, что это, действительно, они», – рассказала она.

«У людей там есть памятники, у которых, действительно, стоимость большая. И у них ущерб значительный, безусловно. Все равно это неприятно, все равно на душе остался неприятный осадок от всего. Хоть они и дети, но, предел-то должен какой-то быть», – подытожил житель Порховской земли.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников высказался о произошедшем.

Ссылка на видео с места происшествия здесь.

Напомним, что 1 октября в Порховском районе осквернили около 20 могил и памятник Арнольду Мери. В совершении преступления подозревали троих несовершеннолетних учащихся местной школы. На данный момент их личности уже установлены, и виновники будут в ближайшее время поставлены на профилактический учет в полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца
03 октября 2020
В Пскове спасатели вытащили мужчину из 8-метрового колодца
В Пскове столкнулись автомобиль такси и Audi
03 октября 2020
В Пскове столкнулись автомобиль такси и Audi
Это в уме не укладывается – жители Порхова возмущены поступком малолетних вандалов
03 октября 2020
Это в уме не укладывается – жители Порхова возмущены поступком малолетних вандалов
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе
03 октября 2020
ВИДЕО: Кто ответит за разрушение могилы Арнольда Мэри в Порховском районе
Видео с места ДТП в Пскове, где пострадал велосипедист
02 октября 2020
Видео с места ДТП в Пскове, где пострадал велосипедист
Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом
02 октября 2020
Главврач Псковской горбольницы госпитализирован с коронавирусом
Велосипедиста сбили на улице Вокзальной в Пскове
02 октября 2020
Велосипедиста сбили на улице Вокзальной в Пскове
Таксист скончался после ДТП в Пскове
02 октября 2020
Таксист скончался после ДТП в Пскове

Идет загрузка...