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Общество

Никогда такого не видели: студенты-медики о новой инфекционной больнице в Пскове (ВИДЕО)

3 октября новую областную инфекционную больницу в Пскове осмотрели студенты медицинского колледжа и ПсковГУ, а также депутаты областного Собрания. Экскурсию по медицинскому центру им провела главный врач учреждения Анастасия Повторейко.

2 октября состоялось торжественное открытие Псковской областной инфекционной больницы. Новое лечебное учреждение открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе на коронавирус. Медицинское учреждение укомплектовано персоналом на 100 %.

Фоторепортаж с открытия новой инфекционной больницы в Пскове можно посмотреть здесь.

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