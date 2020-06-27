Следователи проводят проверку по факту госпитализации 13 школьников в Великих Луках

16:04, 05 октября 2020, ПАИ

СУ СК по Псковской области проводит проверку по факту госпитализации 5 октября 13 школьников в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи ученикам школы №7 в городе Великие Луки.

По предварительным данным, указанным днем в результате обращения за медицинской помощью в Великолукскую детскую городскую больницу госпитализировано 13 школьников из разных классов.

В настоящее время следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса.

Ранее сообщалось, что 5 октября на торжественной линейке в честь Дня учителя 13 школьникам стало плохо. Трое из детей потеряли сознание. Позже председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках.По указанию прокурора области Ивана Грибова прокуратурой региона организовано проведение проверки по факту госпитализации 13 несовершеннолетних учащихся общеобразовательной школы №7 города Великие Луки.