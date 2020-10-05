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Общество

Первый день оказался достаточно боевым - главврач новой инфекционной больницы рассказала о работе учреждения

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Первый день работы новой инфекционной больницы в Пскове прошел в режиме интенсивного приема пациентов. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказала главный врач учреждения Анастасия Повторейко.

«Первый день оказался достаточно боевым. Мы не ожидали такого значимого наплыва пациентов», - отметила главврач, добавив, что пациенты потупают не только из Пскова, но и других районов региона.

Специалисты Псковской областной инфекционной больницы в основном диагностировали у обратившихся псковчей ОРВИ разной степени тяжести, коронавирусную инфекцию, осложнившуюся пневмонией, и внебольничную пневмонию.

«На сегодняшний момент, слава Богу, ни одного человека не госпитализировано в реанимацию, но есть пациенты, заслуживающие интенсивной терапии – они госпитализированы на боксе», - добавила Анастасия Повторейко.

Торжественное открытие Псковской областной инфекционной больницы состоялось 2 октября. Новое лечебное учреждение открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе на коронавирус. Медицинское учреждение укомплектовано персоналом на 100 %.

Фоторепортаж с открытия новой инфекционной больницы в Пскове можно посмотреть здесь.

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