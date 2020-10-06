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Культура

Премьеру «Дюны» с Тимоти Шаламе перенесли на 2021 год

«Дюна», новая картина Дени Вильнева, выйдет в прокат только 1 октября 2021 года, изначально фильм должен был выйти в декабре этого года. Об этом пишет профильное издание Collider.

По информации издания, американские зрители не особо активно ходят в кино, о чем говорят неутешительные сборы интеллектуального блокбастера Кристофера Нолана «Довод». Кроме того, некоторые американские кинотеатры уже объявили о своем временном закрытии.

В «Дюне» снялась целая армия звезд: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендея, Хавьер Бардем, Стеллан Скарсгард, Джош Бролин, Дэйв Батиста и Шарлотта Рэмплинг.

Ранее сообщалось, что на 2021 год также перенесен 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниэлом Крэйгом.

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