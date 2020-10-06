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Общество

О результатах анализов великолукских школьников рассказала главврач детской больницы Татьяна Менькова

Великолукским школьникам, попавшим в больницу после торжественной линейки в школе № 7, провели ряд анализов. Как рассказала главврач Великолукской детской больницы Татьяна Менькова в прямом эфире ПАИ-live 6 октября, некоторые анализы направлены для исследования в Псков, их результат будет известен позже.

На данный момент детям определили уровень сахара в крови, он оказался в норме. Биохимический анализ крови также не показал патологических изменений. Анализ крови на наличие токсических веществ транспортирован в бюро судебно-медицинской экспертизы в Псков.

«Первичный анализ мочи на наркотики был отрицательным. Повторно анализ более детально выполнят в Пскове», – отметила Татьяна Менькова.

Кроме того, пациентам сделали ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости и сердца, проверили почки.

Завтра школьники пройдут комплексное медицинское обследование. Пострадавшие постоянно находятся под присмотром врачей.

5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы № 7: 13 человек после праздничной линейки, ещё один обратился за медпомощью вечером того же дня.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.

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