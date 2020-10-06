Замглавы администрации Великих Лук развеяла слух о реанимации детей из школы №7

13:28, 06 октября 2020, ПАИ

Заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина развеяла слух о реанимации, в которую попали две девочки из школы № 7. Об этом она заявила журналистам 6 октября после того, как навестила госпитализированных в больницу школьников.

«Хотела бы развеять миф о реанимации, которая уже фигурирует целые сутки в СМИ. Дело в том, что детская больница у нас не настолько большая и отделения реанимации в ней попросту нет. Есть две палаты интенсивной терапии на тот случай, если кто-то из детей попадает в тяжелом состоянии. Дети в тяжелом состоянии не были. Однако двум девочкам, поскольку их тошнило, была поставлена капельница», – рассказала Юлия Ярышкина.

По ее словам, двух девочек положили именно в палаты интенсивной терапии, чтобы не приковывать к ним внимания.

«Сегодня они мне первые попались в коридоре. Гуляют, их уже перевели из этих палат в обычные. Сейчас они сидят кружочком, разговаривают, играют», – отметила она.

Замглавы администрации Великих Лук заметила, что в целом у всех поступивших в больницу из школы № 7 детей состояние было нормальным уже вчера.

«Все хотят домой, у всех состояние абсолютно нормальное. Как говорят медики, удовлетворительное состояние», – сказала она и добавила, что остается только ждать результат работы специалистов, которые назовут причину ухудшения самочувствия школьников.

Ранее сообщалось, что 5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7: 13 человек после праздничной линейки, еще один обратился за медпомощью вечером того же дня.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.