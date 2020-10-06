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Общество

Из-за коронавируса родителей великолукских школьников не пускают к детям

Из-за коронавируса родителей великолукских школьников не пускают к детям. Как уточнила в разговоре с журналистами заместитель главы администрации Великих Лук Юлия Ярышкина, все ребята имеют возможность общаться с близкими по телефону.

Ярышкина напомнила, что из-за COVID-19 ограничительные меры в Псковской области продлены до 1 ноября, поэтому «свободного перемещения по больнице, естественно, нет ни у кого, в том числе и у меня».

«Это может представлять опасность для детей, - пояснила Юлия Ярышкина. - Их папы и мамы где-то работают и, конечно,  могут быть носителями коронавирусной инфекции [за минувшие сутки в Великих Луках зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19. - ПАИ]. Поэтому, наверное, это правильное решение об ограничении визитов. Я как-то не помню, чтобы у нас вообще было свободное посещение в больнице. Обычно все передачи и встречи родителей и детей у нас после четырех часов, после окончания тихого часа».

Ранее сообщалось, что 5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы №7: 13 человек после праздничной линейки, еще один обратился за медпомощью вечером того же дня.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий. Версия о наркотических веществах по результатам взятых анализов была исключена.

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