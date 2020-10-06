Результаты анализов великолукских школьников станут известны 9 октября
9 октября станет известно о результатах анализов великолукских школьников, попавших в больницу после торжественной линейки в школе № 7. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.
«Окончательные результаты по широкому спектру исследований крови будут в пятницу», – отметил губернатор.
Посторонних веществ в анализах великолукских школьников выявлено не было. На месте работает Роспотребнадзор, уточнил глава региона.
5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы № 7: 13 человек после праздничной линейки, еще один обратился за медпомощью вечером того же дня.
По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий.