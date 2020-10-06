Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту госпитализации великолукских школьников

20:06, 06 октября 2020, ПАИ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту госпитализации школьников с торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ситуацию, произошедшую в Великих Луках, заслушали и обсудили на оперативном совещании в Следственном комитете РФ. По итогам обсуждения первоначальных результатов проверочных мероприятий Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту и в рамках уже предварительного следствия установить все обстоятельства произошедшего и дать им полную и всестороннюю правовую оценку.

5 октября в больницу были госпитализированы 14 учеников школы № 7: 13 человек после праздничной линейки, еще один обратился за медпомощью вечером того же дня.

По поручению губернатора создана комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего. Отрабатываются сразу несколько версий.