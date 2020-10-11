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Общество

Псковский губернатор назвал ерундой слухи о госпитализации в новую инфекционную больницу только «по блату»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал полной ерундой слухи о госпитализации в новую Псковскую областную инфекционную больницу только «по блату». Об этом глава региона заявил в ходе видеообращения к жителям Псковской области, опубликованном в Instagram.

Михаил Ведерников отметил, что периодически наблюдает в социальных сетях комментарии о том, что, якобы, в новое медучреждение госпитализируют только «по блату», тех, у кого есть связи и знакомства.

«Это полная ерунда и такая информация абсолютно не соответствует действительности. Ни о каком блате, тем более в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией, речи быть не может, – подчеркнул Михаил Ведерников. – Давайте будем правильно к этому всему относиться, ценить то новое, что так непросто досталось Псковской области, уважать работу команды, которая снова трудится на передовой. Это действительно непростой труд, плоды которого доступны и будут доступны каждому жителю Псковской области».

Торжественное открытие Псковской областной инфекционной больницы состоялось 2 октября. Новое лечебное учреждение открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования, в том числе на коронавирус. Медицинское учреждение укомплектовано персоналом на 100 %.

Фоторепортаж с открытия новой инфекционной больницы в Пскове можно посмотреть здесь.

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