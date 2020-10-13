Александр Кузьмин признался в любви к радио «7 Небо»

13:54, 13 октября 2020, ПАИ

Псковский спортсмен, организатор крупнейших беговых мероприятий в Пскове, главный тренер и основатель первой в Псковской области Школы бега PRO SPORT, мастер спорта России по биатлону и спортивному ориентированию Александр Кузьмин признался в любви к радио «7 Небо».

«Да, «7 Небо» действительно мое любимое радио, - отметил спортсмен. – Я много лет работал бок о бок рядом с коллегами и был рад быть частью этого коллектива».

«Хочется пожелать развития и по-прежнему оставаться на первом месте в нашем регионе», - добавил Александр Кузьмин.

В октябре псковская радиостанция «7 Небо» отмечает свое 22-летие. Ко дню рождения «7 Неба» руководитель радиостанции Андрей Калинин в эфире ПАИ-live рассказал, как начиналась история псковского радио.

«7 Небо» входит в состав АНО «Медиацентр 60», включающего в себя также сетевое издание «Псковское агентство информации», газеты «Псковская правда», «Аргументы и факты – Псков», «Комсомольская правда – Псков» и радиостанцию «Радио Дача» (101.5 FM).

В честь дня рождения обитателя частоты 107.1 FM Псковское агентство информации решило поговорить с Ириной Потаповой, известной под псевдонимом Ирина Булгакова, педагогом, журналистом, ведущей множества эфиров, организатором нашумевших проектов и многого другого, и с Екатериной Образцовой, известной в мире радио как Катя Ильинская, образцовой матерью, ведущей рубрики «Все звезды», прямых эфиров, а также человеком, который положил свой голос на алтарь успеха радиостанции.