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Общество

Дом губернатора в Пскове будет передан в региональную собственность

Министр культуры Ольга Любимова, которая 14 октября находится в Пскове с рабочим визитом, побывала в отреставрированном Доме губернатора, где до начала работ располагалась детско-юношеская библиотека им. В. А. Каверина. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева обратилась к Ольге Любимовой с просьбой передать отреставрированное здание из федеральной собственности обратно в ведение региональной казны. «Просим поддержать вернуть наше здание в нашу казну», - попросила Жанна Малышева. «Хорошо, с вас тщательная проработка», - отреагировала Ольга Любимова.

Чтобы начать работы по ремонту и реставрации, в 2017 году Дом губернатора был передан Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Благодаря этому памятник архитектуры привели в порядок за счет федерального бюджета. Сейчас здесь идет процесс приемки и устранения мелких недостатков.

Дом губернатора, расположенный на  Октябрьском проспекте, 7а,  – памятник истории и архитектуры XVIII-XIX веков. Это одно из наиболее крупных зданий гражданской архитектуры в застройке Пскова этого периода, совмещающее в себе функцию жилого дома со службами и общественной постройки. Здание является образцом безордерного классицизма в архитектуре губернского Пскова. До начала реконструкции в 2017 году в здании располагалась детско-юношеская библиотека им. В. А. Каверина. В связи с ремонтом учреждение переехало на Сиреневый бульвар, 3.

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