37 классов перевели на дистанционное обучение в Псковской области

20:38, 15 октября 2020, ПАИ

37 классов перевели на дистанционное обучение в Псковской области из-за подтвержденных случаев коронавируса. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в прямом эфире телеканала «Россия-24».

«У нас на прошлой неделе по всей области 16 классов ушли на дистанционный режим. На сегодняшний день эта цифра составляет 37, и 28 из них находятся в Пскове», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также сообщил, что с 19 октября ученики всех школ Пскова отправятся на досрочные каникулы.

Ранее сообщалось, что диагноз новой коронавирусной инфекции подтвержден у 67 псковских школьников.