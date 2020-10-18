0
12:41
За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства
12:13
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова
11:49
Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
11:11
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
11:04
Псковские НКО привлекли в свои проекты беспрецедентные для региона деньги
11:02
Псковские врачи вернулись к режиму работы как на пике противодействия коронавирусу
11:01
Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким скончавшегося российского археолога Анатолия Кирпичникова.

«Ушел из жизни выдающийся российский археолог, профессор, доктор исторических наук, автор более 650 научных публикаций Анатолий Кирпичников. Сердечно соболезную родным и близким, всем кому посчастливилось общаться с Анатолием Николаевичем», – написал губернатор в Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Анатолий Кирпичников был профессионалом своего дела, экспертом в истории, археологии, военном деле, фортификации Древней Руси и Северной Европы.

«Анатолий Кирпичников сделал многое для сохранения памятников архитектуры Псковской области. Под его руководством проходили раскопки в Псковской области. Анатолий Николаевич входил в состав совета по вопросам охраны объектов культурного наследия региона. Его деятельность была высоко оценена как в нашей области, так и по всему Северо-Западу, – отметил глава региона. – Лично знал и ценил знакомство с Анатолием Николаевичем. Светлая память навсегда останется в наших сердцах!».

Анатолий Кирпичников скончался на 92-м году жизни. Одно из последних своих интервью археолог дал Псковскому агентству информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства
18 октября 2020
За каждую ровную дорогу поблагодарил Михаил Ведерников работников дорожного хозяйства
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова
18 октября 2020
Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова
Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
18 октября 2020
Более пяти тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
18 октября 2020
Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области
Псковские НКО привлекли в свои проекты беспрецедентные для региона деньги
18 октября 2020
Псковские НКО привлекли в свои проекты беспрецедентные для региона деньги
Псковские врачи вернулись к режиму работы как на пике противодействия коронавирусу
18 октября 2020
Псковские врачи вернулись к режиму работы как на пике противодействия коронавирусу
Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска
18 октября 2020
Студенты педагогических специальностей ПсковГУ заменят учителей из группы риска
Михаил Ведерников призвал псковичей приложить максимум усилий в профилактике коронавируса
18 октября 2020
Михаил Ведерников призвал псковичей приложить максимум усилий в профилактике коронавируса

Идет загрузка...