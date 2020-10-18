Михаил Ведерников выразил соболезнования родным умершего археолога Анатолия Кирпичникова

12:13, 18 октября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким скончавшегося российского археолога Анатолия Кирпичникова.

«Ушел из жизни выдающийся российский археолог, профессор, доктор исторических наук, автор более 650 научных публикаций Анатолий Кирпичников. Сердечно соболезную родным и близким, всем кому посчастливилось общаться с Анатолием Николаевичем», – написал губернатор в Instagram.

Михаил Ведерников подчеркнул, что Анатолий Кирпичников был профессионалом своего дела, экспертом в истории, археологии, военном деле, фортификации Древней Руси и Северной Европы.

«Анатолий Кирпичников сделал многое для сохранения памятников архитектуры Псковской области. Под его руководством проходили раскопки в Псковской области. Анатолий Николаевич входил в состав совета по вопросам охраны объектов культурного наследия региона. Его деятельность была высоко оценена как в нашей области, так и по всему Северо-Западу, – отметил глава региона. – Лично знал и ценил знакомство с Анатолием Николаевичем. Светлая память навсегда останется в наших сердцах!».

Анатолий Кирпичников скончался на 92-м году жизни. Одно из последних своих интервью археолог дал Псковскому агентству информации.