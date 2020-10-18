Названы самые зараженные COVID-19 районы Псковской области
Лидерами по количеству инфицированных COVID-19 граждан среди районов Псковской области стали Псковский, Островский и Великолукский. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщили в своём Instagram-аккаунте.
С начала пандемии коронавируса в Псковском районе COVID-19 заболели 522 человека, в Островском – 435, в Великолукском – 251.
Меньше всего заразившихся коронавирусом в Усвятском (30), Пушкиногорском (25) и Локнянском (23) районах.
В Пскове COVID-19 заразились 2 145 человек, в Великих Луках – 1 315.
Всего в Псковской области выявлено 6 524 случая заражения коронавирусом, 4 376 человек выздоровело, 67 – умерло.