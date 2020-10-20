У коллеги коронавирус — инструкция для взрослых

17:19, 20 октября 2020, ПАИ

Количество зараженных коронавирусом растет с каждым днем. За последние сутки количество зараженных в России увеличилось на более чем 16 тысяч. Многие задаются вопросом, что делать, если заболел кто-то из знакомых. «Псковская правда» вместе с главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком разместила алгоритм действий, которые необходимо выполнить, если COVID-19 подтвердился у кого-то из коллег или же в семье.

Что делать, если есть подозрение на новую коронавирусную инфекцию

Если вы ощущаете недомогание, лучше остаться дома и вызывать участкового врача. Самостоятельно отправляться в медучреждения не нужно. При подозрении на COVID-19 вам сделают тест бесплатно, отметил Александр Нестерук.

Что делать в случае положительного теста на коронавирус

Врач должен назначить соответствующее лечение.

«Больному выносится постановление главного санитарного врача на госпитализацию или лечение на дому. Раньше мы только госпитализировали. Теперь легкие формы стали лечить на дому, - отметил Александр Нестерук. - С больничного выписывают только после двух отрицательных результатов теста на коронавирус».

Что делать, если коронавирусом заболел кто-то из членов семьи

В случае выявления коронавируса в семье всем членам семьи выдаются постановления главного санитарного врача региона о самоизоляции на срок 14 дней. На срок карантина оформляется больничный. Не раньше чем на пятый день самоизоляции берется мазок на коронавирус.

Александр Нестерук также добавил, что если зараженного коронавирусом отправляют в больницу, то в квартире проводится дезинфекция, которую заказывает поликлиника в специализированных учреждениях.

Если больной лечится дома, то его лучше по возможности максимально изолировать от остальных членов семьи. Другим членам семьи необходимо носить маски, регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривание помещения. 50% зараженных коронавирусом в Псковской области подхватили инфекцию именно в семьях.

Что делать, если коронавирусом заболел ваш коллега по работе

Все сотрудники коллектива, с которыми общался больной, будут считаться контактными первого порядка, и они также получат постановление главного санитарного врача о 14-дневной самоизоляции с оформлением больничного. При условии отрицательных результатов теста на коронавирус через две недели больничный лист будет закрыт.

Помещение, в котором работал зараженный, дезинфицируется за счет работодателя. Если за время нахождения контактных лиц на карантине COVID-19 подтвердится еще у кого-то, то вся процедура проводится заново.

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