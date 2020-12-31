Российские туроператоры познакомились с достопримечательностями Псковской области

16:14, 30 декабря 2020, ПАИ

С достопримечательностями Псковской области познакомились российские туроператоры. Представители российских туроператоров и турагентств в течение трёх дней знакомились с достопримечательностями региона, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Менеджер туристической фирмы «Черноморская Тур Лига» из Севастополя Юрий Амирханян, директор туристической компании «Ярослав Мудрый» из Ярославля Ольга Федосова, директор Клуба туризма и отдыха «Сундук путешествий» из Рыбинска Наталья Виноградова, ООО «КП», региональный менеджер по приёму туристов в Москве Анастасия Глебова посетили автобусно-пешеходную экскурсию по Пскову, побывали в Кремле, на интерактивной театрализованной программе во Дворе Постникова, посетили спортивно-развлекательный парк «Простория», спортивно-туристический комплекс «Раздолье» и ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева». Большинство из них побывало в Псковской области впервые.

В последний день пребывания на Псковской земле туроператорам была предложена поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и знакомство с Изборской крепостью.