0
23:56
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
22:26
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
22:10
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
21:37
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
19:47
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
19:39
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
19:34
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Еще новости
Общество

Победа в номинации «Поступок» премии «Народное признание – 2020» досталась псковичу Артёму Мазепе

Артём Мазепа проявил мужество на пожаре

Первое место в номинации «Поступок» Первой общественной премии Псковской области по результатам голосования завоевал пскович Артём Мазепа, спасший детей из горящего дома. Этот финалист получил 740 голосов на сайте ПАИ и 10 от жюри, набрав тем самым 1470,5 балла.

В июне 2020 года, находясь в гостях у своей знакомой девушки в деревне Березовец Новоржевского района, во время пожара Артём Мазепа не растерялся и помог выбраться из загоревшегося дома малолетним детям и пожилой женщине.

Поступок молодого человека высоко оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За проявленное мужество 21-летнего Артёма Мазепу наградили благодарственным письмом администрации Псковской области и памятным подарком.

Артём родился и вырос в Стругах Красных, окончил поселковую школу, агротехнический колледж и сейчас работает в Пскове на станции технического обслуживания.

Второе место в номинации «Поступок» получил школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов за спасение тонувшего ребёнка (802+3 жюри = 1021,15).

Третье место досталось Сергею Петрову из посёлка Дедовичи за спасение человека на пожаре (893+1 жюри = 966,05).

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Народное признание – 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020» Шесть финалистов «Народного признания» получат специальные призы от почётного жюри премии Главным событием 2020 года признали фестиваль «Музыка на воде» в Пскове Проект общественников «Создание приюта для животных «Шанс» завоевал статуэтку премии «Народное признание – 2020» Вокалистка Дарья Романова стала победителем в номинации «Талант» премии «Народное признание – 2020» Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020» Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита» Победа в номинации «Поступок» премии «Народное признание – 2020» досталась псковичу Артёму Мазепе Команда псковских спортсменов-гребцов в классе лодок «Дракон» завоевала статуэтку «Народного признания – 2020» Галина Печникова победила в номинации «Лидер» премии «Народное признание – 2020»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
31 декабря 2020
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
31 декабря 2020
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
31 декабря 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
31 декабря 2020
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
31 декабря 2020
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
31 декабря 2020
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
31 декабря 2020
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках
31 декабря 2020
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках

Идет загрузка...