Победа в номинации «Поступок» премии «Народное признание – 2020» досталась псковичу Артёму Мазепе

19:28, 31 декабря 2020, ПАИ

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Первое место в номинации «Поступок» Первой общественной премии Псковской области по результатам голосования завоевал пскович Артём Мазепа, спасший детей из горящего дома. Этот финалист получил 740 голосов на сайте ПАИ и 10 от жюри, набрав тем самым 1470,5 балла.

В июне 2020 года, находясь в гостях у своей знакомой девушки в деревне Березовец Новоржевского района, во время пожара Артём Мазепа не растерялся и помог выбраться из загоревшегося дома малолетним детям и пожилой женщине.

Поступок молодого человека высоко оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За проявленное мужество 21-летнего Артёма Мазепу наградили благодарственным письмом администрации Псковской области и памятным подарком.

Артём родился и вырос в Стругах Красных, окончил поселковую школу, агротехнический колледж и сейчас работает в Пскове на станции технического обслуживания.

Второе место в номинации «Поступок» получил школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов за спасение тонувшего ребёнка (802+3 жюри = 1021,15).

Третье место досталось Сергею Петрову из посёлка Дедовичи за спасение человека на пожаре (893+1 жюри = 966,05).

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.