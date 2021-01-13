Январь в Пскове: гололёд, сумасшедшие горки и неокрепший лёд

15:32, 13 января 2021, ПАИ

Январь в Пскове радует зимней погодой: установилась минусовая температура, выпал снег. Соцсети завалены фотографиями зимних забав, а разного рода специалисты через СМИ не устают предупреждать псковичей о подстерегающих их опасностях.

Одни катаются с горок, где рискуют получить травмы, ударившись на скорости о заборы и деревья, например в любимом всеми Финском парке. При этом некоторые врачи считают, что катание на «ватрушке» может быть опаснее езды на мотоцикле.



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов

























































































Другие же беззаботно выходят на неокрепший лёд, несмотря на действующий запрет и большие промоины на реке Великой, Пскове и других водоемах.

А порой псковичи вынужденно подвергаются риску - на улицах в спальных районах сплошной гололёд. Многие участки до сих пор не посыпаны и не очищены, горожане скользят как могут и получают травмы. Не далее как в понедельник глава администрации города Александр Братчиков пожурил всех ответственных за порядок в городе: раскритиковал работу подрядчиков и поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с подсыпкой и уборкой пешеходных зон, но во дворах воз и ныне там.

Только за новогодние праздники в травмпункт Псковской областной клинической больницы за помощью обратились около двух тысяч человек. Основными травмами, с которыми граждане приходили за помощью к медикам, стали ушибы рук, ног, переломы и вывихи.

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