Что делать при онемении конечностей после COVID-пневмонии

17:03, 24 января 2021, ПАИ

В официальном Instagram-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы специалист, отвечая на вопрос псковичей, рассказал, что делать человеку при онемение конечностей после коронавирусной пневмонии.

«Онемение конечностей после ковида с пневмонией. «МАГнеB6» и «Нейробион N9» не помогли. Что посоветуете?» – написано в обращении.

«Вероятнее всего, это симптомы полинейропатии. При таком осложнении можно пропить курс препарата «Октолипен» (если у вас нет противопоказаний). Но лучше всего в этом случае обратиться к неврологу», – пояснила врач-пульмонолог Марина Керман.

Ранее псковичам рассказали, сколько длится лечение COVID-пневмонии, можно ли делать прививку от коронавируса при астме, почему после COVID-19 слабость в мышцах и как от неё избавиться, а также есть ли риск распространения коронавируса после того, как человеку сделают прививку.