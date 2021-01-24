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Общество

Что делать при онемении конечностей после COVID-пневмонии

В официальном Instagram-аккаунте Псковской областной инфекционной больницы специалист, отвечая на вопрос псковичей, рассказал, что делать человеку при онемение конечностей после коронавирусной пневмонии.

«Онемение конечностей после ковида с пневмонией. «МАГнеB6» и «Нейробион N9» не помогли. Что посоветуете?» – написано в обращении.

«Вероятнее всего, это симптомы полинейропатии. При таком осложнении можно пропить курс препарата «Октолипен» (если у вас нет противопоказаний). Но лучше всего в этом случае обратиться к неврологу», – пояснила врач-пульмонолог Марина Керман.

Ранее псковичам рассказали, сколько длится лечение COVID-пневмонии, можно ли делать прививку от коронавируса при астме, почему после COVID-19 слабость в мышцах и как от неё избавиться, а также есть ли риск распространения коронавируса после того, как человеку сделают прививку

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Что делать при онемении конечностей после COVID-пневмонии Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Почему после COVID-19 слабость в мышцах и как от неё избавиться – советы врача Псковские врачи рассказали, сколько длится лечение от COVID-пневмонии Псковский врач: Вакцинированный от коронавируса пациент незаразен Можно ли делать прививку от COVID-19 при астме 5298 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Более 241 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области Более 16 тысяч человек вылечились от коронавируса в Псковской области
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