Более 71,7 млн человек в мире вылечились от коронавируса

08:42, 25 января 2021, ПАИ

По состоянию на утро 25 января в мире зарегистрирован 99 774 351 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стал 2 139 031 человек. Количество выздоровевших – 71 746 746.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 25 702 125. В этой стране от коронавируса умерло 429 490 человек, выздоровело – 15 409 639.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 719 400 человек, 3 131 760 пациентов выздоровело, 69 462 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 28 565 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 16 313 пациентов, 121 человек умер.