Стройотряды, КВН, спортивные соревнования – Вера Кондратьева о студенческих годах

15:20, 25 января 2021, ПАИ

В День российского студенчества Псковское агентство информации попросило известных псковичей и жителей области поделиться воспоминаниями из студенческой жизни. Чем запомнились годы учебы в вузе, рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

«В свои студенческие годы я не особо помню празднование Дня студента, но это потому, что в это время мы уже находились на каникулах после зимней сессии. У нас были насыщенные мероприятиями годы студенчества: стройотряды, КВН, спортивные соревнования, посвящение в студенты и многое другое. Нынешним студентам повезло не меньше, они этот праздник запоминают, будучи в стенах вуза», – отметила Вера Кондратьева.

Современным студентам глава района пожелала «поменьше препятствий, поскорее разобраться с пандемией».

«Главное – проявлять активность, не только в профессиональном плане, но и в социальной жизни, ведь она сейчас выходит на первый план. Расти во всех смыслах, обрастать связями по общественной линии, зарекомендовать себя как профессионал и как общественник, только с позитивной стороны», — сказала глава Пыталовского района.

Сегодня, 25 января, Псковское агентство информации публикует воспоминания известных псковичей о самых ярких страницах их студенческих лет. Чем запомнились студенческие годы художнику Александру Бушуеву, читайте здесь. Также глава Опочецкого района Юрий Ильин поделился воспоминаниями о студенческих встречах с будущими рок-звездами. Замглавы администрации Пскова Павел Волков рассказал об учебе в вузе. Почему председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов считает студенчество одним из лучших периодов жизни, читайте здесь.