Глава Опочецкого района поделился воспоминаниями о студенческих встречах с будущими рок-звездами

12:37, 25 января 2021, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин поделился с корреспондентом газеты «Красный маяк» воспоминаниями о студенческих годах. Юрий Ильин рассказал, что в 1985 году после окончания школы поступил в Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. Проучившись один год, пошел служить в армию. А после окончания службы, через два года, вернулся в то же учебное заведение.

«Время учебы до сих пор вспоминается с радостью, осталась масса впечатлений от студенческой жизни. Жил я в общежитии. Мы все были очень дружные, вместе проводили время, занимались спортом, общались. Я тогда увлекался легкой атлетикой, выступал за институт. По вечерам нам приходилось подрабатывать, так как стипендия была 40 рублей, а студентам, как известно, денег всегда не хватает. Мы с ребятами разгружали вагоны или трудились на овощебазах, чтобы заработать», - отметил глава района.

Юрий Ильин рассказал, что для студентов в учебном заведении были созданы все условия не только для учебы, но и для организации досуга. Самыми запоминающимися были встречи с артистами.

«Большое впечатление на меня произвел творческий вечер с Александром Розенбаумом. Он исполнял свои песни, а в перерывах отвечал на вопросы молодежи. Еще мы ходили на концерты ленинградского рок-клуба «Рубенштейн-13», где выступали тогда начинающие группы «Алиса», «Кино», «Телевизор», «Чайф» и другие сейчас широко известные исполнители.

Учиться было нелегко, но интересно. Сейчас понимаешь, что это было самое беззаботное время в нашей жизни», - сказал глава Опочецкого района.

Всем сегодняшним студентам в их праздник – Татьянин день – Юрий Ильин пожелал, чтобы они больше общались, встречались, активнее участвовали в общественной жизни, но при этом не забывали об учебе.

«Нашему району всегда нужны молодые, ответственные, творческие люди, грамотные специалисты, которые станут будущим нашей страны», - заключил он.

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