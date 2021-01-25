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Общество

Александр Бушуев рассказал о безобразиях на рок-концерте в студенческие годы

Псковский «митёк», художник и общественный деятель Александр Бушуев вспоминает время своей учебы как самый лучший период жизни. С 1980 по 1984 год он был курсантом Ленинградского речного училища, осваивал профессию гидротехника. Смог познакомиться со многими интересными и значимыми в его будущей жизни людьми.

Он рассказал корреспонденту Псковского агентства информации о забавном эпизоде, произошедшем в это время, о том, как людей в форме, курсантов училища задействовали в оцеплении рок-концертов, считавшихся неспокойными мероприятиями, требующими «особого» режима.

В один из выходных в ленинградском ДК Газа должна была выступать группа «Воскресение», но вместо этого приехала группа Стаса Намина. Будущие моряки должны были следить за порядком, не допускать, чтобы зрители проявляли лишние эмоции и повреждали мебель. В итоге курсанты не только не препятствовали зрителям развлекаться, но и сами стали активными участниками процесса. Они вместе с группой фанатов с удовольствием свистели и танцевали. После этого случая, по крайней мере, во время учебы Александра Бушуева курсантов больше не привлекали к поддержанию порядка на концертах.

25 января в России отмечается День студенчества. Официально праздновать День российского студенчества в России стали с 2005 года. В 2007 году был подписан федеральный закон, согласно которому Татьянин день стал одной из памятных дат.

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