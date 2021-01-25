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Общество

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов считает студенчество одним из лучших периодов жизни

Одним из лучших периодов жизни считает студенчество председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Игорь Иванов вспоминает время студенчества как пору становления личности и формирования профессиональных навыков. Он окончил Санкт-Петербургский промышленный колледж, а после продолжил образование в Академии права и управления. Параллельно с этим он успевал работать.

Профсоюзный лидер признателен замечательному преподавательскому составу колледжа, многих учителей он считает не только преподавателями, но и наставниками, помогавшими ему и после завершения учебы.

«На все хватает сил, все дается легко, все успеваешь», - охарактеризовал студенческое время Игорь Иванов.

Кроме того, он был избран старостой группы и считает, что это помогло в будущем стать руководителем, так как в то время научился отвечать не только за себя, но и за весь коллектив и решать общие проблемы.

Сегодня Псковское агентство информации публикует воспоминания известных псковичей о самых ярких страницах студенческих лет. Чем запомнились студенческие годы художнику Александру Бушуеву, читайте здесь.  Замглавы администрации Пскова Павел Волков рассказал об учебе в вузе,  глава Опочецкого района Юрий Ильин рассказал, как ходил на концерты рок-звезд. Глава Пыталовского района Вера Кондратьева рассказала, как ездила в стройотряд, а глава Локнянского района Нина Степанова как стала донором.

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