Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов считает студенчество одним из лучших периодов жизни
Одним из лучших периодов жизни считает студенчество председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.
Игорь Иванов вспоминает время студенчества как пору становления личности и формирования профессиональных навыков. Он окончил Санкт-Петербургский промышленный колледж, а после продолжил образование в Академии права и управления. Параллельно с этим он успевал работать.
Профсоюзный лидер признателен замечательному преподавательскому составу колледжа, многих учителей он считает не только преподавателями, но и наставниками, помогавшими ему и после завершения учебы.
«На все хватает сил, все дается легко, все успеваешь», - охарактеризовал студенческое время Игорь Иванов.
Кроме того, он был избран старостой группы и считает, что это помогло в будущем стать руководителем, так как в то время научился отвечать не только за себя, но и за весь коллектив и решать общие проблемы.
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