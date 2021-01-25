Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов считает студенчество одним из лучших периодов жизни

13:59, 25 января 2021, ПАИ

Одним из лучших периодов жизни считает студенчество председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Игорь Иванов вспоминает время студенчества как пору становления личности и формирования профессиональных навыков. Он окончил Санкт-Петербургский промышленный колледж, а после продолжил образование в Академии права и управления. Параллельно с этим он успевал работать.

Профсоюзный лидер признателен замечательному преподавательскому составу колледжа, многих учителей он считает не только преподавателями, но и наставниками, помогавшими ему и после завершения учебы.

«На все хватает сил, все дается легко, все успеваешь», - охарактеризовал студенческое время Игорь Иванов.

Кроме того, он был избран старостой группы и считает, что это помогло в будущем стать руководителем, так как в то время научился отвечать не только за себя, но и за весь коллектив и решать общие проблемы.

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