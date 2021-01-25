Павел Волков: Было непросто, но интересно

15:01, 25 января 2021, ПАИ

В День российского студенчества заместитель главы администрации Пскова Павел Волков поделился с корреспондентом Псковского агентства информации своими воспоминаниями о студенческих годах.

Павел Волков окончил исторический факультет ПсковГУ, в ту пору педагогического института. Как он вспоминает, для него, тогдашнего первокурсника, ярким впечатлением стало то, насколько отличается уровень требований к знаниям и объем получаемой информации в школе и высшем учебном заведении.

«Поначалу было непросто, но удалось адаптироваться, войти в «ритм» и успешно окончить институт», - рассказал спикер.

Он также отметил, что с большой благодарностью вспоминает своих преподавателей, которые, несмотря на все экономические и политические сложности «лихих 90-х», добросовестно подходили к своей работе и смогли обеспечить своим студентам качественное образование и дать хорошие знания, которые очень пригодились в дальнейшей жизни.

Сегодня, 25 января, Псковское агентство информации публикует воспоминания известных псковичей о самых ярких страницах их студенческих лет. Чем запомнились студенческие годы художнику Александру Бушуеву, читайте здесь. Также глава Опочецкого района Юрий Ильин поделился воспоминаниями о студенческих встречах с будущими рок-звездами. Глава Пыталовского района Вера Кондратьева рассказала, как ездила в стройотряд, а глава Локнянского района Нина Степанова как стала донором. Почему председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов считает студенчество одним из лучших периодов жизни, читайте здесь.