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Общество

Маламуту Эрику из анапского приюта ищут новых хозяев в Пскове

Маламут Эрик приехал в Псков из анапского приюта и ищет новых хозяев. Об этом Псковскому агентству информации сообщила псковичка Александра Лаба, которая занимается спасением и пристройством брошенных собак ездовых пород.

«Парень очень положительный, доброжелательный, уравновешенный. Очень любит людей, интересуется собачками. На поводке ходит спокойно, хорошо слышит и слушается. Аппетит отличный», рассказала Александра Лаба. Эрику примерно 2 года. В ближайшее время он отправится на вакцинацию, а после – на кастрацию.

Те, кому приглянулся пёс, могут связаться с куратором Эрика в волонтёрском объединении «Хаски Псков» по телефону: 89532466688.

Напомним, для транспортировки маламута, которого выселяли из зооприюта в Анапе, в Пскове был объявлен сбор средств. Необходимую сумму удалось собрать менее чем за 24 часа.

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