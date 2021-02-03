Борис Елкин: Мы стараемся контролировать уборку дорог

14:47, 03 февраля 2021, ПАИ

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области старается контролировать уборку дорог в регионе, в том числе от снега. Об этом заявил руководитель профильного комитета Борис Елкин в эфире ПАИ-live 3 февраля.

«Процесс уборки дорог в Пскове, Великих Луках и районах мы стараемся контролировать. Сотрудники комитета ежедневно находятся на связи со всеми районами», – отметил Борис Елкин.

В то же время он отметил, что иногда люди жалуются на уборку дорог от снега.

«Понятное дело, что появляются разовые обращения, в частности в Instagram к губернатору Михаилу Ведерникову. Я иногда, когда мы по этому поводу общаемся с Михаилом Юрьевичем, негодую, на то, что люди не всегда даже обращаются в местную администрацию с этими проблемами. В итоге в процессе решения вопроса задействовано много людей, чтобы он дошёл до исполнителей. Хотя зачастую людям можно было просто позвонить в администрацию или в диспетчерские службы тех же самых федеральных и региональных дорог, чтобы решить вопрос по уборке дорог», – рассказал Борис Елкин.

За минувшие сутки в Пскове выпало 15 % месячной нормы осадков. Вся имеющаяся техника направлена на уборку снега в городе.