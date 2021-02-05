Недооценённым регионом назвал Псковскую область представитель Русского географического общества

16:58, 05 февраля 2021, ПАИ

«Псковская область — очень недооцененный регион с точки зрения туристического потенциала», – заявил заместитель исполнительного директора - директор департамента регионального развития Русского географического общества Сергей Корлыханов в эфире ПАИ-live 5 февраля.

Он заметил, что еще год-два назад невозможно было доехать на «Ласточке» из Пскова в Санкт-Петербург, а в Москву не летали самолеты. «Сейчас это уже сделано. Псков и Псковская область, на наш взгляд, приоткрываются, туристический поток увеличивается, малый бизнес и фермерские хозяйства развиваются – мы это видим, и это очень хорошо», – подчеркнул Сергей Корлыханов. По его мнению, видно грамотное руководство регионом. Также директор департамента обратил внимание на региональное отделение РГО с сильным председателем Натальей Ильиной, которая проявила инициативу создать штаб-квартиру в Пскове.

Он также отметил, что псковская штаб-квартира нужна с учетом приграничного положения региона. Сергей Корлыханов добавил, что РГО поддерживает регионы в части того, что у общества должен быть свой дом, где хранятся фонды, библиотеки, куда люди смогут свободно приходить.

Напомним, одно из видеообращений губернатора Псковской области к жителям региона было записано из штаб-квартиры РГО в Москве.