Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области

22:04, 22 января 2021, ПАИ

22 января Михаил Ведерников опубликовал на своей странице в Instagram новое видеообращение к жителям Псковской области. Этот выпуск еженедельно го обращения он записал в офисе Русского географического общества, так как сейчас находится в рабочей командировке в Москве.

Глава региона рассказал о проектах, которые планируются в Псковской области в рамках Года науки и технологий, в том числе об организации интерактивной выставки «Арктика».

Традиционно Михаил Ведерников остановился на эпидситуации. По его словам, действующего комплекса мер достаточно, существенных изменений в сторону смягчения или ужесточения пока не требуется.

Он подчеркнул, что единственный надёжный способ как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни с минимумом ограничений – это прививки от коронавируса. В настоящий момент в регионе порядка 200 человек уже полностью завершили вакцинацию (то есть поставили обе прививки) и ещё около 700 прошли первый этап. В январе-феврале Псковская область дополнительно получит свыше 30 тыс. доз вакцины.

Завершая тему здравоохранения, глава региона коротко прокомментировал внеплановую проверку подразделений Псковской городской поликлиники.

Он констатировал, что не всегда достаточно времени, чтобы вовремя отрегулировать нарушения. В частности, речь идёт о смерти пациента Великолукской межрайонной больницы, которого не успели отправить на операцию в Москву. По данному факту будет проведена служебная проверка.

«Ещё одна тема, которая вызывает тревогу, – это призывы на несанкционированные митинги 23 января», – продолжил Михаил Ведерников. Он призвал псковичей не вестись на манипуляции и пообещал, что всем нарушителям полиция выпишет штрафы.

В завершение выпуска он поблагодарил команду Псковской областной филармонии, Пушкинского заповедника и «ПсковКонцерта» за новые идеи в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры. «Мы рассчитываем организовать мероприятие всероссийского уровня, которое даст новый импульс к восстановлению туристической сферы после вынужденного перерыва», – заявил глава региона.

Он пожелал подписчикам хороших выходных и крепкого здоровья.