0
19:50
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
19:10
В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка
18:10
Сегодня Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина
17:43
Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
17:42
Домашних животных перестанут изымать за долги
17:12
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
16:58
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
Еще новости
Общество

Более 643 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса

643 514 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 105,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 284 тысячи исследований.

По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 012 710 человек, 3 516 461 пациент выздоровел, 78 134 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 19 138 пациентов, 146 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Какую кухню вы предпочитаете?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 643 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Снижен возрастной ценз для псковичей, которых будут проверять на COVID-19 при симптомах ОРВИ Названы абсолютные противопоказания к вакцинации от COVID-19 Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области Более 22 тысяч россиян вылечились от коронавируса за сутки Экспресс-тест на COVID-19 зарегистрировали в России В Псковской области за сутки от коронавируса вылечилось почти в три раза больше человек, чем заболело Удмурты первые в стране снимут медицинские маски Ограничительные меры в Псковской области продлили по 12 февраля Способ ускорить вакцинацию от коронавируса нашли в Порховском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
10 февраля 2021
Торговые сети и оптовики Псковской области пришли к соглашению, что привело к стабилизации цен
В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка
10 февраля 2021
В Пскове полицейские обеспечили безопасность малолетнего ребёнка
Сегодня Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина
10 февраля 2021
Сегодня Россия вспоминает Александра Сергеевича Пушкина
Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
10 февраля 2021
Михаил Ведерников поздравил дипломатов с профессиональным праздником
Домашних животных перестанут изымать за долги
10 февраля 2021
Домашних животных перестанут изымать за долги
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
10 февраля 2021
«Борзенькая с красной корочкой»: мошенники нашли новый способ обмана псковичей
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
10 февраля 2021
Торговая марка «Деревня Соловьи» отмечена специальным призом премии «Народное признание»
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку
10 февраля 2021
Наталья Григорьева: Даже с электронными ресурсами студенты ПсковГУ не смогут избежать похода в библиотеку

Идет загрузка...