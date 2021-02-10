Более 643 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
643 514 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 105,2 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 284 тысячи исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 4 012 710 человек, 3 516 461 пациент выздоровел, 78 134 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 30 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 19 138 пациентов, 146 человек умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.