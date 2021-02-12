Нужен вожак: хозяина с сильным характером ищут для маламута в Пскове

09:57, 12 февраля 2021, ПАИ

Хозяина с сильным характером ищет маламут Эрик, приехавший в Псков из анапского приюта. Об этом Псковскому агентству информации сообщила волонтёр объединения «Хаски Псков» Александра Лаба.

Она рассказала, что недавно Эрика взяли в новый дом, но спустя 6 дней вернули обратно. «Маламуты очень доминантны, ему нужен хозяин с сильным характером, который сможет быть вожаком перед этим гигантом», - пояснила волонтёр. По её словам, Эрик очень ориентирован на женщин, но если лидера нет, то маламут начинает брать эту роль на себя и подавляет всех в доме.

«Мне с ним легко, в моих глазах Эр душка, а в чьих-то других он может показаться монстром. Мы продолжаем искать для Эрика новый дом!» - добавила Александра Лаба.

В приоритете - домашнее содержание, так как пёс уже насиделся в клетке в своём прошлом. Эрик привит. Через 2 недели планируется кастрация, она обязательна.

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