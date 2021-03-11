Зрители получат большое удовольствие: Елизавета Барышникова – о Фестивале русской музыки и новых проектах

13:55, 11 марта 2021, ПАИ

На следующей неделе в Пскове стартует целый цикл мероприятий в рамках Фестиваля русской музыки. В эфире ПАИ-live 11 марта директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова рассказала, как идёт продажа билетов, чем будет примечателен фестиваль, а также о других культурных событиях, которые предстоят в ближайшее время.

О Фестивале русской музыки

– Как идёт продажа билетов на Фестиваль русской музыки?

– Продажа билетов идёт хорошо с учётом того, что мы стартуем 16 марта. Есть несколько мероприятий, на которые билетов уже практически не осталось. Это песочная анимация для взрослых – концерт «Шехеразада», который состоится 18 марта. Это концерт губернаторского симфонического оркестра с участием мастера песочной анимации Мариинского театра Оксаны Калинко, с которой мы работаем практически каждый год. Очень хорошо продаются балеты. Причем мы ввели новый концерт, который состоится 21 марта в 11:00. Мы сделали его специально для детей. 45-минутный концерт – балет «Спящая красавица» с оркестром, и всё продается хорошо. Ещё есть билеты на открытие фестиваля – 16 марта к нам приезжают «Мастера хорового пения», очень красивый, именитый хор, который выступит под аккомпанемент нашего оркестра. Есть ещё билеты на ансамбль «Псков». В общем, всем советуем зайти на наш сайт или сразу приходить в кассу и приобретать билеты на те проекты, на которые они остались. Интерес очень высокий.

– Фестиваль откроют «Мастера хорового пения» под управлением народного артиста России, профессора Московской консерватории Льва Конторовича. Как ты думаешь, не пора ли в Псковской области создавать свой собственный профессиональный хор? В прошлый раз мы говорили с Николаем Хондзинским о перспективе появления театра оперы и балета.

– Со своей стороны я могу сказать, что нам нужен хор. Мы часто приглашаем коллективы из других городов, чтобы делать свои проекты. Это «Кармина Бурана» и некоторые другие проекты, которые невозможны без участия хора. Если бы у нас был свой хор, было бы гораздо больше возможностей по реализации проектов, расширению репертуара нашего оркестра. Также была бы возможность репетировать больше и выдавать более качественные концерты. В перспективе я очень надеюсь, что хор как отдельный коллектив – хотя бы человек 30-40 – у нас обязательно появится. Но это достаточно дорогостоящий проект, как и все связанные с культурой, музыкой. Будем надеяться. По моему мнению, по линии епархии достаточно активно занимаются развитием хоровой культуры в регионе, и, как вы знаете, во время Ганзы у нас был сводный хор Псковской области, довольно обширный. И сейчас периодически хор собирается, но на постоянной основе, с зарплатой, – такого хора у нас ещё нет.

– Может, когда-нибудь дождёмся. Фестиваль русской музыки – уже традиционное мероприятие для Псковской областной филармонии. Но вы каждый раз стараетесь, чтобы фестивали были отличны друг от друга. В этом году какая «фишка» фестиваля?

– Я бы не сказала, что каждый фестиваль мы делаем каким-то отличным от других или особенным. Мы определились с концепцией фестиваля, это уже точно, начиная с 2019 года. Мы решили, что у нас будет хоровая программа фестиваля, балет, оркестровая программа и обязательно детская.

– Программа начинается с мастеров хорового пения, и одна из последних концертных программ – образцово-показательный оркестр Росгвардии. Как вы нашли его?

– Оркестр сам нас нашёл, а мы поддержали эту идею, договорились с ними о программе, о специфическом для них репертуаре. Будут исполняться произведения русских композиторов – Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского. Это прямое попадание в тематику фестиваля. Мы очень ждём этот концерт, это будет очень интересно, это сильный оркестр, я думаю, что наши зрители получат большое удовольствие.

О 800-летии князя Александра Невского и Днях пушкинской поэзии

– В прошлый раз ты заинтриговала проектами, связанными с празднованием 800-летия князя Александра Невского и Днями пушкинской поэзии и русской культуры. Что-нибудь уже вырисовывается?

– Да, у нас радостная новость – мы выиграли грант Министерства культуры по линии «Псковконцерта». Мы будем реализовывать этот грант в июне – 12 и 13 июня на горе Соколихе пройдут два концерта, посвящённые этой юбилейной дате. Это будет такой опен-эйр в наших лучших традициях. Это будет необычно, достаточно сложная площадка, но я надеюсь, что мы справимся со всеми сложностями, и это будет здорово.

– Ты пока можешь говорить, что просто будет, или уже можешь сказать и о «начинке» этого концерта»?

– О «начинке», думаю, чуть позже. Николай Хондзинский, как художественный руководитель этого фестиваля, потом расскажет о художественной составляющей. Но 100 % там будет звучать кантата Прокофьева «Александр Невский», это я даю гарантию.

– Про Дни пушкинской поэзии есть какие-то новости?

– Да. Пока что все в рабочем режиме. Недавно я посетила книжную выставку, которая проводилась в Санкт-Петербурге, и могу рассказать про это направление деятельности. Мне кажется, что очень важно, чтобы приезжали интересные книжные издательства, которые раньше всегда принимали участие в Пушкинском празднике поэзии. А потом случилось так, что в эти же даты в Москве начали проводить очень крупную книжную ярмарку. И конкуренция такова, что все издательства перебрались туда. И в этом году мы постараемся дать им такие условия и заинтересовать со своей стороны, чтобы, выбирая между двумя ярмарками, люди приехали сюда.

– Эта выставка будет посвящена только Пушкину?

– Нет. Название праздника изменено. Красной нитью идёт творчество Александра Сергеевича и поэзия, но теперь есть ещё и русская культура, и поэтому это будут разноплановые книги, жанры. Мы со своей стороны постараемся отобрать лучших из лучших и познакомить псковичей с ними.

О певице Manizha

– На днях определили представителя России на Евровидении – певица Manizha с её песней «Русская женщина». Что ты скажешь о певице и таком выборе?

– Я знала о Manizhа задолго до того, как о ней сейчас начали рассказывать. Она достаточно известна, популярна в Петербурге. В Москве, я не могу сказать, что это очень широкая тусовка, но такая своеобразная, в которой все её знали, ходили на её концерты. У неё достаточно интересные всегда площадки были, у меня была однажды идея пригласить её в Псков. Но потом я поняла, что её здесь действительно мало кто знает.

– Мне кажется, теперь Manizha точно должна приехать в Псков.

– Если выиграет – то приедет. У нас тут отбор жёсткий.

– Я желаю Фестивалю русской музыки, как ближайшему мероприятию, успехов. Кто ещё ни разу там не был, сейчас самое время побывать и насладиться нашей замечательной культурой.