14,5 млн россиян присоединились к системе ГТО

14:39, 12 марта 2021, ПАИ

За последние 7 лет к физкультурному комплексу «Готов к труду и обороне» присоединилось 14,5 миллиона россиян. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщается на сайте кабмина.

Дмитрий Чернышенко заметил, что каждый третий житель Советского Союза от 10 до 60 лет являлся участником комплекса, а значок ГТО носила половина жителей страны. Сейчас знаки отличия получили 4,4 миллиона человек.

«Много лет комплекс ГТО является основой физического воспитания граждан нашей страны. Треть из них успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. И, видя, что такие занятия спортом в хорошем смысле становятся модными и массовыми, только за последние два года в рамках национального проекта «Демография» мы построили в российских парках и скверах 1128 площадок», - рассказал вице-премьер. По его словам, планируется и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году в стране будут построены более 650 площадок для ГТО. За счёт этих мер рассчитывается вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян.

Министр спорта Олег Матыцин добавил, что в России работает 2,6 тыс. центров тестирования ГТО. Они созданы в каждом регионе, и любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса. «Десятки тысяч специалистов и инструкторов проводят бесплатные тренировки в парках и скверах, зарядки на предприятиях, работают в центрах тестирования ГТО. А с 11 по 24 марта, в Дни ГТО, все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», – сообщил министр.

Он подчеркнул, что комплекс ГТО направлен на развитие массового спорта, и необходимо привлечь к физической активности как можно больше граждан разных возрастов, показать на примере ГТО, что занятия физической культурой и спортом напрямую способствуют укреплению здоровья людей.

11 марта физкультурный комплекс отметил 90-летний юбилей. 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения президентом России Владимиром Путиным. В рамках Стратегии развития физической культуры и спорта в России к 2030 году планируется увеличить количество людей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

За последние 5 лет более 52 тысяч жителей Псковской области приняли участие в движении ГТО. Самый возрастной участник движения в регионе - Альберт Шувалов, в возрасте 82 лет он выполнил нормативы на золотой знак в 2017 году.