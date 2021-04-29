Как сохранять здоровье физическое и психическое, обсудили в медиацентре ПАИ

17:09, 29 апреля 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ 29 апреля состоялась пресс-конференция, посвящённая профилактике и сохранению здоровья населения. Об этом рассказали главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова и заведующая отделением по организации и координации профилактической работы Ирина Гайдук.

Специалисты отметили, что программа по профилактике профессионального выгорания популярна у псковских медиков и педагогов. Психологи стали особенно востребованы в период пандемии коронавируса, в последние годы актуализировалась тема профилактики буллинга и кибербуллинга среди школьников. Благодаря просветительской работе Центра снята проблема ранней беременности псковских подростков. «Университет третьего возраста» активно сотрудничает с Центром общественного здоровья. Информацию о программах Центра можно найти в псковских поликлиниках.