Александр Ларин: Взлетно-посадочная полоса в Пскове в норме
Взлетно-посадочная полоса в псковском аэропорту «Княгиня Ольга» авиакомпанию S7 Airlines устраивает, заявил на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 30 апреля генеральный представитель в Центральном регионе Александр Ларин.
«Взлетно-посадочная полоса в Пскове нормальная, всё прекрасно, всё работает», - отметил Ларин, добавив, что компании приятно, когда в аэропорту что-то делается для улучшения, развивается инфраструктура.
«Если аэропорт не может что-то приобрести, мы ему оказываем содействие. Для нас нет ничего невозможного», - сказал представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в Псковскую область впервые вошла крупнейшая частная авиакомпания S7. С сегодняшнего дня добраться из Пскова в Крым можно за три часа. Авиасообщение между Псковом и Симферополем откроется сегодня.
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