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Политика

Игорь Иванов: Несмотря на ограничения профсоюзам удалось донести свои требования до социальных партнеров

1 мая 2021 года, в День международной солидарности трудящихся, профсоюзы традиционно выдвинули свои требования по защите социальных прав и интересов людей труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ
  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ
  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ
  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ
  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ
  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ
  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ
  • Профсоюзы и Первомай
    Фото: ПАИ

Псковские профсоюзы провели первомайские акции под лозунгами: «Восстановить справедливое развитие общества!», «Рост зарплат – лучшая вакцина от бедности», «Работающий человек не должен быть бедным», «Достойный труд - достойная заработная плата», «За достойные заработные платы для псковичей!».

Первомайские профсоюзные мероприятия стартовали 26 апреля. В ходе последней недели апреля, которая была объявлена неделей «Охраны труда», прошла викторина «Защита прав трудящихся», семинары по охране труда для первичных организаций и конференция «Всемирный день охраны труда». 29 апреля состоялось объединённое заседание координационного совета в Великих Луках с участием более 30 представителей профсоюзных организаций, представляющих Великие Луки, Великолукский, Куньинский, Невельский, Локнянский районы и другие.

Сегодня, 1 мая, в Пскове состоялось несколько праздничных акций профсоюзов.

В 9:00 прошла акция «Профсоюзная регата». Общественная организация  «Федерация гребли на лодках «Дракон"» Псковской области провела мастер-класс для профсоюзного актива. Две лодки прошли под лозунгами профсоюзов по реке Великой от гребной базы до Крома и обратно.

В Детском парке Пскова работала «Профсоюзная палатка», где специалисты облсовпрофа рассказывали псковичам о профсоюзных здравницах, новых акциях, санаторном оздоровлении, туристических базах.

По маршруту №17 города Пскова курсировал бесплатный «Профсоюзный автобус», в котором активисты облсовпрофа рассказывали о профсоюзной деятельности и консультировали псковичей по вопросам защиты трудовых прав.

Также 1 мая прошел онлайн-митинг Псковских профсоюзов с требованиями индексации заработных плат, а также с требованиями не допустить критического уровня безработицы и массового сокращения работников на предприятиях.

Кроме того, на территории Пскова размещены баннеры с требованиями профсоюзов. Эта информационная кампания позволяет донести профсоюзные требования также эффективно, как и стандартные коллективные действия, уверены в Псковском облсовпрофе.

Итогом псковского первомая стал прием председателя областного совета профсоюзов Игоря Иванова, который выступил с отчетным докладом о проведении первомайских акций.

«Мы – профсоюзы выступаем за защиту прав человека труда! - заявил Игорь Иванов. - Сейчас ввиду пандемии невозможно выйти на улицы, но мы нашли, как донести наши требования до социальных партнеров. 1 мая мы организовали «Профсоюзную регату», «Профсоюзный автобус», «Профсоюзную палатку». Эти акции проводятся с одной целью – защитить права трудящихся! Мы в любом случае, всегда стоим на защите трудовых прав членов профсоюза! Мир! Труд! Май! Вместе победим!».

Также профсоюзное движение поддержали депутаты Псковского областного Собрания, Псковской городской Думы. С приветственным словом выступил депутат регионального парламента Анатолий Копосов и депутат Гордумы Валерий Тюменцев. Профсоюзные активисты получили грамоты от социальных партнеров, а экс-председатель Псковского областного профсоюза работников потребкооперации Маина Ручьёва - поздравления с 80-летием.

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