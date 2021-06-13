В Санкт-Петербурге планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса

18:00, 13 июня 2021, ПАИ

Губернатор Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обсудили текущую эпидемическую ситуацию, пишет РИА Новости.

По словам Наталии Башкетовой, в барах, ресторанах и торговых центрах были выявлены многочисленные случаи нарушения правил Роспотребнадзора и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей ЕВРО-2020.

Александр Беглов подчеркнул, что эпидемия в Петербурге ещё не закончена, а число заболевших — растёт.

Глава города заявил о необходимости введения новых ограничений, которые будут соответствовать реальной эпидемической ситуации и стоящим перед северной столицей задачам. За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 862 новых случая заражения коронавирусом, в Москве - 7704, в Московской области - 953.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввёл нерабочие дни с 15 по 19 июня в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом. Сдавать летнюю сессию студенты московских вузов будут дистанционно.

С начала пандемии в России выявили 5 208 687 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 126 430 летальных исходов, выздоровели 4 801 335 человек.