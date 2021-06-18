Как стать лучшим в сфере туризма и выйти на новый уровень

12:29, 18 июня 2021, ПАИ

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии в сфере туризма 2021» набирает конкурсную массу и готовится испытать участников в основной соревновательной части. На кону звание профессионала в различных направлениях туристической деятельности. О них подробнее можно почитать тут.

На сайте Псковского агентства информации уже есть несколько статей, где мы знакомимся с победителями прошлогоднего конкурса и узнаём его подробности из первых уст. Рекомендуем познакомиться с лучшей горничной, лучшим гидом и лучшим менеджером выездного и внутреннего туризма.

Сегодня завершаем увлекательную череду знакомств и поговорим с лучшим работником службы приёма и размещения. Её ещё называют «лицом гостиницы», потому что именно от службы приема и размещения зависит первое впечатление, которое получает гость от гостиничного комплекса. В состав службы может входить несколько человек, в зависимости от масштаба отеля или гостиницы, но мы предлагаем познакомиться с «дирижёром» процесса гостеприимства.

Ксения Хренова - лучший сотрудник приема и размещения 2020 года. В сфере туризма она с 2017. Когда устраивалась на работу в гостиницу, думала, что это временно, но судьба распорядилась иначе: задержалась надолго. Работала администратором, где больше всего ценила общение с людьми.

«Именно через администраторов гости знакомятся с областью. Ведь это первые люди, с которыми туристы встречаются, когда приезжают, у них спрашивают о достопримечательностях, к ним обращаются для решения проблем», - рассказала Ксения.

Пандемия перекроила все сферы жизни и изменила подход ко многим вещам. Даже несмотря на то, что границы закрылись, работники сферы туризма не остались без работы. Как подтвердили герои предыдущих статей, вырос внутренний туризм. Люди соскучились по путешествиям, и сейчас они с удовольствием ездят в ближайшие регионы. Поэтому даже во время конкурса Ксения работу не прекращала.



«На тот момент мне казалось, что я наработала достаточно опыта и знаний, чтобы участвовать в подобном конкурсе. Мне хотелось проверить, так ли это. Я решила, что не буду специально готовиться к конкурсу и просто испытаю себя. Самым сложным было принимать участие в практической части конкурса, потому что в этот день я была с ночной смены, а вечером опять нужно было на работу», - признаётся Ксения.

Когда речь заходит о пользе каких-либо соревнований в профессиональной сфере, многие говорят о развитии, о личных точках роста и подтверждении собственного статуса как специалиста. Однако Ксения решила мыслить ещё шире и рассказала, что конкурс «Лучший по профессии в сфере туризма» помогает не только самостоятельно оценить свои силы, но и показать работодателям, какие сотрудники у них работают. По её словам, для организации такие соревнования тоже полезны, ведь они влияют на повышение узнаваемости.

Её словам стоит верить, ведь после победы в конкурсе она совершила смелый шаг и теперь сама принимает участие в организации конкурса.

«На следующий день после торжественной церемонии я поняла, что пора двигаться дальше. Направила свое резюме в комитет по туризму Псковской области, где и работаю на данный момент».



«Я бы порекомендовала участвовать в конкурсе всем, кто работает в туриндустрии. Тем, кто считает себя профессионалом, и тем, кто сомневается в своих способностях. Конкурс как раз и покажет, кто чего стоит на самом деле», - добавила собеседница.

Напомним, что те, кто одержит победу на региональном уровне, получит возможность представить нашу область на федеральном этапе. В прошлом году, как говорили участники, нужно было снять видеовизитку об области. Конкурс проходил дистанционно по понятным причинам, но, по словам участников, такой формат не дает объективно оценить профессиональные умения.

Будем надеяться, что в этом году пандемия не станет вставлять палки в колёса и всё пройдёт как задумано. В любом случае, будь то онлайн, будь то очные соревнования – важно не упускать возможность и при помощи соревнований пробивать потолок своих возможностей. Герои наших статей – отличный пример.

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Если вы часть сферы туризма – дерзайте. Остаётся совсем немного времени. Прием заявок осуществляется до 25 июня на электронную почту комитета по туризму Псковской области info@gkt.pskov.ru, по почте на адрес: 180000, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, или лично по адресу: ул. Конная, д. 2, каб. 412.