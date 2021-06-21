На 10% увеличилось количество вызовов скорой помощи из-за аномальной жары в Псковской области

13:46, 21 июня 2021, ПАИ

В Псковской области на 10% увеличилось количество вызовов скорой помощи из-за аномальной жары. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщил главный врач службы скорой помощи региона Денис Сачков.

По словам врача, люди стали чаще вызывать скорую помощь из-за повышения давления или респираторных инфекций.

«Люди купаются, переохлаждаются и заболевают», - отметил Денис Сачков.

Вызовов скорой помощи для детей, пострадавших от тепловых ударов или ожогов за этот период, не было.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в регионе продержится до конца недели. 20 июня в Пскове был установлен температурный рекорд, температура в тени достигла 32,8 градуса. В аптеках города вырос спрос на средства от солнечных ожогов.