Заразиться штаммом коронавируса «дельта плюс» можно от проходящего мимо человека — ВОЗ

16:14, 26 июня 2021, ПАИ

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что штаммом коронавируса «дельта плюс» можно заразиться, если пройти без маски рядом с инфицированным этой мутацией человеком, пишет газета «Известия».

По словам Вуйнович, этот штамм вызывает озабоченность в связи с тем, что заразиться им достаточно легко. Представитель ВОЗ призвала россиян при планировании отпуска отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов COVID-19, а также отдавать предпочтение тем местам, где нет большого количества людей.

«Например, если в самолёте рядом с вами, перед или за вами сидит человек, заражённый [новым штаммом коронавируса] «дельта плюс», то есть очень большой шанс, что вы заразитесь», — добавила она.

Штамм «дельта плюс» — это разновидность индийского штамма «дельта». В ВОЗ полагают, что индийский штамм в два раза заразнее уханьского варианта.

В России сегодня впервые с января выявили более 21 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В Псковской области продолжает расти число новых инфицированных. По последним данным, за последние сутки заразились 107 человек. За день в Псковскую инфекционную больницу попали 42 пациента.