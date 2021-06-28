Великолукская администрация поблагодарила граждан за помощь в устранении последствий урагана
Администрация Великих Лук благодарит всех, кто помог и помогает устранять последствия урагана, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
В результате урагана пострадали детские сады в разных районах города. Ураганный ветер частично сорвал кровли, территории завалены упавшими деревьями.
Устранять последствия стихии в этот день вышли коммунальные службы, аварийные бригады, руководители и сотрудники городского управления образования и самих дошкольных учреждений. Проведена оперативная работа для того, чтобы великолучане смогли пойти в детские сады, а взрослое население приступить к работе.
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».
От лица городской власти администрация поблагодарила за участие в устранении нанесенного ущерба и также выразила благодарность за неравнодушие.
Ранее сообщалось, что из-за урагана в регионе пострадали четыре человека, было убрано более 600 поваленных ветром деревьев. Администрация Великолукского района также поблагодарила жителей за помощь в устранении последствий стихии.
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Великолукская администрация поблагодарила граждан за помощь в устранении последствий урагана