Великолукская администрация поблагодарила граждан за помощь в устранении последствий урагана

11:33, 28 июня 2021, ПАИ

Администрация Великих Лук благодарит всех, кто помог и помогает устранять последствия урагана, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В результате урагана пострадали детские сады в разных районах города. Ураганный ветер частично сорвал кровли, территории завалены упавшими деревьями.

Устранять последствия стихии в этот день вышли коммунальные службы, аварийные бригады, руководители и сотрудники городского управления образования и самих дошкольных учреждений. Проведена оперативная работа для того, чтобы великолучане смогли пойти в детские сады, а взрослое население приступить к работе.



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская правда. Новости».







От лица городской власти администрация поблагодарила за участие в устранении нанесенного ущерба и также выразила благодарность за неравнодушие.

Ранее сообщалось, что из-за урагана в регионе пострадали четыре человека, было убрано более 600 поваленных ветром деревьев. Администрация Великолукского района также поблагодарила жителей за помощь в устранении последствий стихии.