О книгах в библиотеках, сексе в древности и колпачках автомобилей — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:05, 02 июля 2021, ПАИ

Доброй ночи неспящим! Это «Хороший дайджест», и я попробую сделать вам немного лучше, чем было. Говорим только о позитивных новостях. А если где-то проскакивает иное, смотрим на это под другим углом зрения.

Вчера, 1 июня, наступил Ярилин день. Сам не знал, пока не прочитал... Сегодня наши предки ходили на покосы, набивали матрасы скошенной травой, а дальше было то, что почему-то в календарях не упоминается. Почитайте документы. Именно на Ярилин день парни готовили девчонкам признание в любви... Это были своеобразные заигрыши. Он предлагал, а она делала вид, что женихов – пруд пруди... Мне кажется, оттуда феминизм и пошёл. Гы...

Мои соболезнования курильщикам: цены на сигареты опять выросли. Хочется спросить: вы там не слишком много кушаете? В смысле не зажрались? Я бросил курить – и только оттого, что моё государство кладёт в сигареты всё что угодно, кроме табака, но продаёт это как натуральный табак! Когда я осознал этот развод, мне стало жалко денег на туфту. А сейчас они имеют наглость на свою туфту повысить цены. Знаете, что такое «сверхнаглость»? Бежать навстречу паровозу и кричать: «Задавлю!»

Не очень хорошая новость. Но о ней надо сказать. Вандалы вновь расписали крепость в Великих Луках. Мне уже жалко местную администрацию, которой приходится изыскивать резервы для восстановления первоначального облика. А я бы объявил конкурс, нашёл этих варваров и отправил на принудительную татуировку на лбу: «Варвар». Кто-то сейчас скажет: «Как можно?» Очень просто. Почему при Петре I даже клеймение было нормальным, а здесь нельзя? Они всё равно себе тату делают, какая разница? И кстати, при Петре крепость была значительно моложе. Вы не поверите, как быстро отсохло бы желание где-то что-то писать...

В «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово поступило 3,8 тысячи новых книг различных жанров и направлений литературы. Я всегда радуюсь как ребёнок, когда слышу, что библиотечные фонды пополняются. Почему? Потому что читающий человек всегда будет одерживать верх над человеком смотрящим. А ещё потому, что в нашей стране хорошая книга стоит как элитный алкоголь. То есть обычная «непарадная» водка дешевле... Вы понимаете, о чём я? В чём величие Горького? Не в его нудненьких рассказах и пьесах, а в том, что он протолкнул идею издания дешёвого журнала с самыми новыми романами. Ваши мамы и папы помнят «Роман-газету». Книги должны быть доступными, иначе нация вымирает. Фантастический сюжет, но это так. Кто может, напишите об этом футуристический роман.

Так. Сразу, чтобы не забыть... В торговых центрах пока не нужно вакцинироваться. Фишка такая: все как ринулись ставить вакцину – и её не хватило. С одной стороны, это здорово: люди хотят быть здоровыми. С другой – не расчитывали на такой хороший отклик. И губернатор сейчас делает всё, чтобы к концу недели вакцина появилась...

Я уже далёк от тех пионерских лагерей, где горном будили весь личный состав на новые «ратные» подвиги. Первая смена молодёжного лагеря волонтёров культуры открылась на берегу Чудского озера в Псковской области. И я им немного завидую...

Помните, я недавно говорил о соцсетях и при этом сказал, что TikTok – самая дурная и бесполезная соцсеть, по мнению здравомыслящего человека? Но там явный недосток здравомыслия. В TikTok организовали скручивание колпачков с автомобилей. Чем брендовей авто, тем круче хвастаются в соцсети. Дурость? Наверное. Я просто вспоминаю себя. Мы, конечно не свинчивали колпачки с машин, но зато винтили колпачки со всего парфюма, что был в доме, начиная с маминых иностранных духов и заканчивая зубной пастой. Игра называлась «Пробки», в ней надо было сначала запустить колпачок с двух пальцев, а потом, зажав ногами, «достать противника», стукнув своим колпачком по чужому. Пацаны являлись в школу с целыми мешками пробок! Но заметьте, мы никого не обкрадывали. Разве только собственные семьи, где выдыхался парфюм. У вас была такая игра в школе? Напишите!

Наконец, псковичка Наташа Спиридонова взяла серебро и золото в первенстве России по лёгкой атлетике. Мне кажется, это просто «афигеть»! Так, кажется, пишут в интернете?

На этом всё. Красивых снов!

Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!













