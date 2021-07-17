О молодёжи, вытрезвителях и письме Ангеле Меркель — в новом выпуске «Хорошего дайджеста»

01:19, 16 июля 2021, ПАИ

Доброй ночи неспящим! Один день закрыл другой листом календаря, и об ушедшем мы поговорим с позитивной точки зрения. Это «Хороший дайджест», поехали!

15 июля отмечается один из международных дней ООН – Всемирный день навыков молодёжи. А я, признаться, думал, что они могут сейчас только в TikTok сидеть. Но если говорить честно, молодёжь сейчас сильно изменилась. Они другие. У них не такие фундаментальные знания, какие давались средней школой раньше, но они с успехом компенсируют их недостаток собственной настырностью и желанием прогнуть этот мир под себя. И если мы мечтали стать космонавтами, учёными или врачами, то нынешнее поколение молодых открыто мечтает о должности депутата, известности, как у Бузовой, и богатстве, как у Милохина. Очень сильно поменялись ориентиры.

По народному календарю вчерашний день чествовал Берегиню. На Берегиню можно было попытаться приворожить возлюбленного. Для этого нужно было взять маленькую берёзовую веточку и тайно положить на порог. Как только парень переступал через веточку, девица немедленно подбирала её и прятала в сухое место, приговаривая: «Как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет». Интересно, а в обратную сторону это работало? Ну, если бы парень влюбился и захотел бы приворожить, ему тоже берёза бы помогла?

В октябре этого года в России появятся вытрезвители. И это хорошая новость, хотя бы из соображений безопасности. Пьяный человек может запросто заснуть в сугробе и замёрзнуть насмерть – чай, не в Африке живём. Страна северная. Так какого рожна отказались от советских вытрезвителей? Я давно замечаю, что у наших законотворцев коэффициент полезного действия – ноль. Если они что-то отменяли, то потом обязательно разрешат, а если что-то было разрешено, обязательно будет под запретом. А в итоге КПД – ноль процентов.

В Псковской научной библиотеке открылись новые выставки. Так, в библиотеке работает новая фотовыставка из собрания Пушкинского заповедника «Батюшка из Теребений», посвящённая о. Георгию Мицову. Она объединила в себе более 30 фоторабот разных авторов и разных лет жизни православного священника, искусствоведа Георгия Мицова (1944–2014), который более четверти века служил в старой церкви, построенной ещё отцом Кутузова, Воскресения Словущего погоста Теребени Опочецкого района. На его службы приезжали сотни людей со всей России. Также в библиотеке с 15 июля по 8 августа можно увидеть живописные работы самодеятельного художника Роберта Бочкова, заслуженного строителя РФ, советника РФ I класса в отставке. На выставке «Родной земли умильная, таинственная прелесть» представлены пейзажи юго-востока Воронежской области – любимые места художника с детства: реки, леса, деревенские церкви. Лепота!

Немного поговорим о деньгах. В Псковской области снизились цены на фрукты. Могли бы и не хвастаться, это сезонное прогнозируемое ежегодное снижение. А вот почему морковь растёт в цене по всей России, мне совершенно не понятно. Стало известно, сколько тратят псковичи на еду. И уж коли говорим о деньгах, корреспондент ПАИ вышел на улицы и опросил вас, псковичей, на предмет того, как часто вы даёте в долг и что делаете, если долг не отдают.

И напоследок расскажу вам историю из серии «фейспалм». Так говорят, когда жутко стыдно или неудобно за кого-то. В Омской области жители одной деревни 10 лет ждали, когда им сделают дорогу. Десять лет месили непролазную грязь. Терпение лопнуло, и они написали Ангеле Меркель, чтобы она помогла с асфальтированием дороги. Дело в том, что деревня была основана немцами и многие жители имеют немецкие корни. И даже ответ получили, правда, не от самой Меркель, а от её администрации. Германия вежливо отказала деревенским жителям, но порекомендовала обратиться в Международный союз немецкой культуры в Москве. И вот тут-то всё и началось. История выплыла наружу и докатилась до Кремля. Теперь тамошние чиновники как листы трясутся, поскольку пресс-секретарь президента назвал их бездействие «недопустимой халатностью». Что уж говорить? Прогремели на две страны... Стыдоба. Но в этой истории есть и положительный момент. Теперь россияне узнали, чтобы что-то решить, надо писать главам других государств. Неважно кому – Макрону, Лукашенко, Меркель, папе римскому, Елизавете II или королю Густаву. Писать и отправлять: «Памагите! Мы – из России». И смешно, и очень грустно. Международный «эль скандаль» при посторонних. Вспомнился анекдот.

Приехали русские в 90-х годах в Японию. Сидят на берегу реки, пьют сакэ. Отличный стол накрыт. Русские спрашивают:

– А на какие деньги мы пьём?

– А вот видите мост через реку? – говорят японцы.

– Видим.

– Мы должны были построить его за 50 млн, а построили за 30 млн. На остаток решили вашу делегацию угостить...

– Молодцы...

Приехали японцы через год в Россию. Сидят так же на берегу, но водки – море, закуски – ещё больше.

– А на какие деньги мы пьём? – удивляются японцы.

– А вот видите, мост через реку построен?

– Нет, – качают головами японцы, – не видим.

– И мы не видим. Вот на эти деньги и пьём.

На сегодня всё. Встретимся в ночь с понедельника на вторник. Доброй ночи, доброго утра, доброго дня и на всякий случай доброго вечера!





















