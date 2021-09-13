На Ледовом тает лёд: закончил работу Молодёжный лагерь «Самолва»

17:29, 13 сентября 2021, ПАИ

Закончил работу Молодёжный лагерь в Самолве. Первые итоги его работы подведем с Натальей Плявинской, начальником управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Молодежный лагерь «Самолва» – это проект Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и общественного движения «Волонтёры культуры». С середины июня его участники помогали жителям деревень Кобылье Городище и Самолва в благоустройстве территорий, занимались с местными детьми, организовывали их досуг, поддерживали работу музеев и внесли свою лепту в приведение в порядок места, где устанавливали мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».

Первопроходцы

– Наталья Германовна, «Самолва» – это ведь начало начал, подобного у нас не было?

– Это беспрецедентная история, чтобы на территории региона был организован лагерь одновременно бойцов РСО и волонтёров культуры, двух федеральных общественных организаций, при поддержке Президента РФ. Такого, конечно, не было не то что в нашей области, в стране.

– Первопроходцами быть непросто!

– Конечно! Еще и потому, что для нас это новый механизм получения субсидий, новый опыт совмещения по сути разных проектов, полное отсутствие инфраструктуры. Когда было принято решение о реализации этого проекта, в Самолве не было ничего. Решение со школой пришло уже в период процесса.

– Осмысление всегда позже происходит...

– Когда мы уже на финишной прямой, понимаем, что это интересный проект не только для региона. Это интересная история, которую нужно докручивать. Да, минусы были, но все вопросы решаемы, особенно если есть возможность планирования. В этом году у нас просто не было времени, так что планировали по ходу реализации проекта.

В Самолву – весной!

– Очень хочется туда съездить!

– Я просто всем рекомендую, особенно весной следующего года, поехать в Самолву, увидеть мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной». Осенью-зимой можно посетить это место ради любопытства, а уж весной рекомендую ехать всем.

– А как же дорога?

– Она не идеальная, но она на порядок лучше, чем была, именно благодаря этой стройке она и появилась, а раньше была просто накатанная дорога.

– Давайте вернемся к лагерю. Президент поддержал идею его ежегодной работы.

– Это возможность ребятам со всей страны побывать в Самолве, узнать особенность этого места, почувствовать сопричастность к истории Отечества именно там, где произошло одно из самых известных и самых значимых событий нашего прошлого – Ледовое побоище. Это возможность увидеть красоту природы и захотеть приехать сюда не только в лагерь, но и в дальнейшем, на отдых. Ведь когда приезжаешь на место, где произошло историческое событие, по-другому всё оцениваешь: проникаешься, узнаешь больше фактов, и тогда появляется осознанное восприятие.

– То есть это еще и просветительский проект?

– Конечно! К тому же в рамках одной смены ребята собираются из разных уголков страны. А это коммуникация, возможность знакомиться с молодежью из других регионов. Когда мы были в этом возрасте, для нас это был один из самых главных мотиваторов – общение с новыми людьми, ведь это так здорово!

– Ребята были с Северо-Запада?

– Со всей страны, от Дальнего Востока до Калининграда.

Всё для деревни

– Расставание всегда грусть вызывает. Какие отзывы оставили ребята?

– Они все позитивные, просто у всех разный уровень эмоциональности: кто-то плачет, кто-то спокоен. Самое ценное – это реакция местных жителей. 1 сентября на праздничной линейке одна из мам, выступая от лица родителей, расплакалась, когда благодарила ребят, ведь они все лето были с местными детьми: устраивали квесты, проводили экскурсии, мастер-классы, обучали английскому.

– Ключевое слово – «туристов». Всё это идет к тому, чтобы сделать Самолву привлекательным туристическим центром?

– Это неизбежно, потому что строительство такого мемориального комплекса само по себе привлечет большие потоки туристов и Самолва, находящаяся у них на пути, получит новый толчок к развитию. Наша общая задача – сделать всё возможное, чтобы этот всплеск не угас, а развивался дальше и глубже, и чтобы там появилась новая точка развития региона.

Для развития инфраструктуры деревни было много сделано. Например, пробурили скважину для школы – до этого были проблемы с водой. Часть оборудования, которое закупалось для лагеря, также останется у школы. Но самое ценное – жители самой деревни по-другому осознали место, в котором живут. Это чудесная деревня с двумя частными музеями, красивым ландшафтом, добротными домами. Надеюсь, теперь начнется новый этап в жизни деревни – после постройки мемориального комплекса она будет развиваться, и туда переселится достаточное количество людей, и школа перестанет быть малокомплектной.

– И слово «Самолва» узнали в стране 11 сентября, когда открыли мемориал!

– Ржевский мемориал, когда его только открыли, не имел ничего. В этом году уже палатки, ларьки с кофе, сувенирами, цветами – все удобства для туристов. Дальше – следующий шаг, когда инфраструктура станет настолько качественной, что ради нее будут ехать, совмещая с поездкой к мемориалу. И в Самолве тоже все это обязательно появится.

«Радостный строй гитар»

– С досугом понятно – сами себе организовывали. А у бойцов студенческих отрядов получилось заработать?

– У них была возможность и поработать, и попутешествовать, и отдохнуть. В лагерных сменах был заложен день на экскурсии по области – и это та важная составляющая, которую мы инициировали со своей стороны, потому что для нас важно, чтобы увидели не только Самолву, но и всю область.

Они ездили по маршрутам Пушкинские Горы – Печоры – Изборск. Сейчас прорабатываем еще один маршрут – в Остров, на линию Сталина и цепные мосты. Все в восторге от Пскова, многие для себя его открывали, потому что не знали, какой красивый у нас город. Так что свою лепту в развитие туристического потенциала региона мы тоже внесли.

– Как вы считаете, массовое движение студенческих стройотрядов, как это было в советский период, можно вернуть?

– Конечно, в таком масштабе вернуть будет сложно. Если в советское время механизм трудоустройства студентов в каникулярное время был один, то сейчас много коммерческих предприятий и многие ребята-студенты трудоустраиваются. Сами ищут, где больше платят, где ближе к дому, и не нуждаются в этой помощи.

Все-таки молодежь советского периода отличается от нынешнего поколения. И вот здесь главное не навязывать, а дать возможность выбора. Не всем ведь нужны песни под гитару у костра. РСО - это не про деньги, хотя и это важно – заработать в летний период. Прежде всего - это общение, интересные путешествия, возможность куда-то поехать. Наши псковские ребята работают и в Артеке, и в других летних оздоровительных учреждениях за пределами региона. Это сочетание и работы, и путешествий, и знакомств, и романтики.

– Тогда скажем: «До свидания! И... здравствуй, Самолва-2022!»