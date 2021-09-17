Елена Полонская: От активности псковичей зависит, как будет жить и развиваться город

14:17, 17 сентября 2021, ПАИ

17 сентября глава Пскова Елена Полонская проголосовала на выборах-2021, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Глава города приняла участие в голосовании на 64-м участке в Пскове (улица Коммунальная, 30).

«Когда был один день голосования, мы испытывали проблемы, поскольку в сентябре дачники убирают урожай на огородах и не могут приехать, чтобы проголосовать», - отметила Полонская.

Елена Полонская уверена, что благодаря трёхдневному голосованию можно реализовать своё право и проголосовать, когда удобно.

Глава Пскова также добавила, что «если мы сами хотим отвечать за свое будущее, за достойную жизнь своих детей, нельзя оставаться в стороне. От вашей гражданской позиции и активности зависит, как в ближайшее время будет жить и развиваться наш город».

17 сентября в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания. Работу также начал и Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове.

Избиратели получат на руки 4-5 бюллетеней, два из которых – по Госдуме и два – по заксобранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков будут разделены.