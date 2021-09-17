Депутаты Псковской городской Думы проголосовали на выборах

16:09, 17 сентября 2021, ПАИ

17 сентября депутаты Псковской городской Думы приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания. Почему необходимо прийти на избирательные участки, чем важны эти выборы - Псковское агентство информации собрало мнения городских депутатов, уже изъявивших свою политическую волю.

Депутат Псковской городской Думы по округу №8, глава Пскова Елена Полонская проголосовала в первый день выборов, посетив избирательный участок, расположенный в школе №4.

Глава города уверена, что нельзя оставаться в стороне, если псковичи хотят отвечать за своё будущее, и добавила, что от гражданской позиции и активности зависит, как в ближайшее время будет жить и развиваться город.

«Последние полтора года противодействия пандемии стали настоящим испытанием на прочность для всей выстроенной системы, но при вашей непосредственной поддержке нам удалось успешно его пройти», - добавила Елена Полонская.

Глава города напомнила, что за последние несколько лет при поддержке федерального и областного бюджета была модернизирована система здравоохранения города, которую усилили новыми корпусами областной инфекционной больницы, также была построена новая школа.

«Проголосовать на выборах – это не просто важный долг, а право каждого из нас. Прошу вас подойти к выборам взвешенно, ответственно и проявить активность и гражданскую позицию. Очень важно избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашего города, нашего региона и всей России», - отметила глава города.

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы по округу №9 Галина Неваленная также начала свой день с голосования.

«Я сделала свой выбор. Мы сами определяем наше будущее», - отметила Галина Неваленная.

Участие в голосовании принял и депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

«Очень важно прийти на участок и своим голосом выразить свою гражданскую позицию», - заметил Стороненков.

Депутат также напомнил, что в Новосокольническом и Куньинском районе сегодня избиратели выберут депутатов местных собраний.

Депутат Псковской городской Думы по округу №2 Сергей Колосов уверен, что проголосовать на выборах – значит выразить свою гражданскую позицию. «Выбор за нами», - считает Колосов.

Отдать свой голос в первый день выборов пришёл и заместитель главы города, депутат Псковской городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов.

«Прийти на выборы и проголосовать – это проявление личной гражданской позиции. Только настоящему гражданину небезразлично происходящее, как в стране в целом, так и в родном городе», - отметил парламентарий.

Депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов проголосовал сегодня и напомнил, что выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание будут проходить в течение трёх дней.

«Наш город развивается, строятся дороги, открываются детские сады, школы. Найдите минутку и придите на избирательные участки вместе с близкими, чтобы отдать голос», - добавил Иванов.

Присоединился к выборам депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу Валерий Тюменцев, который проголосовал на 28-м участке.

«Выборы – это наше собственное решение, наше право голоса. Когда мы приходим на выборы и ставим галочку напротив того кандидата, которого мы считаем достойным, мы выбираем свое собственное будущее», - отметил Тюменцев.

17 сентября в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания. Работу также начал и Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове.

Избиратели получат на руки 4-5 бюллетеней, два из которых – по Госдуме и два – по заксобранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков будут разделены. Больше новостей о ходе голосования в регионе читайте здесь >>>.