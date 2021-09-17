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Политика

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев принял участие в голосовании

17 сентября заместитель главы Пскова Владимир Воробьев принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Я пришел отдать свой голос, потому что я за будущее России, ее великий многонациональный народ, дальнейшее развитие нашей страны и осуществление проектов и задач, которые поставило руководство нашего государства, за счастье наших детей и внуков», - сказал Владимир Воробьев.

Напомним, в Псковской области стартовали трёхдневные выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания, они продлятся по 19 сентября. Избиратели получают на руки 4-5 бюллетеней. Два из них – по Госдуме и два – по Псковскому областному Собранию. Жители Куньинского и Новосокольнического районов, где пройдут выборы глав, получат ещё один бюллетень.

На избирательных участках обеспечены меры безопасности: гражданам выдают СИЗы и одноразовые ручки. Перед входом осуществляется термометрия. Потоки на вход и выход с участков разделены. Кроме того, избирательные участки оснащены камерами видеонаблюдения, они работают круглосуточно и записывают весь процесс голосования. Видеотрансляция с участков доступна всем желающим в общественных штабах по наблюдению, они есть в каждом регионе, в том числе и в Псковской области.

Также работает Центр общественного наблюдения за выборами в Пскове. Всего в Псковской области на выборах работают 1665 наблюдателей. Кроме того, в регион приехали иностранные эксперты из Германии, Испании, Новой Зеландии для наблюдения за выборами.

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