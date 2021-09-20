Денис Василенко: В Псковской области есть обширная программа по реставрации памятников и возможности ее реализовать

11:51, 20 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области есть обширная программа по реставрации объектов культурного наследия и есть возможность ее реализовать. Об этом заявил руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко на встрече с председателем ВООПИиК Артемом Демидовым 20 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

При этом отмечалась важность совместной работы. По словам Дениса Василенко, по ряду объектов, которыми занималась АНО, были «информационные вбросы» в сети с некорректной информацией. «Порой создается волна негатива, что мешает работе. Хотелось бы более открыто общаться, мы открыты, давайте взаимодействовать», - обратился он к руководителю псковского отделения ВООПИиК Ирине Голубевой.

Он подчеркнул, что вся работа АНО ведется по закону и выполняют её профессионалы под контролем администрации Псковской области и федерального центра.

О необходимости конструктивного взаимодействия с региональным отделением ВООПИиК также заявил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.